Hartverwarmende actie

Oudsbergen - Klei-Tof wil in deze coronatijd mensen opmonteren en dat doen ze met het wegschenken van een gratis keramieken hartje of een engeltje. Het idee werd uitgewerkt door Valentine en Sabine.

Hartjes met een boodschap om iemand op te monteren, of te bedanken. "Gewoon een opstekertje voor iemand die het nodig heeft”, vertellen Valentine en Sabine. En ze zijn nog altijd te verkrijgen, de keramieken hartjes onder de riem. “We vullen om de paar dagen de hartjes en engeltjes aan. Als je gaat wandelen aan de Maaseikerlaan in Neeroeteren of in de Boekweitstraat in Opglabbeek neem gerust eentje of meerdere hartjes mee, voor jezelf of om iemand anders,” klinkt het nog.