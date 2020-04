Friet en Zo bakt frieten voor bewoners en personeel Sint Oda

Peer - Frituur Friet en Zo startte donderdagmorgen met het voorbakken van 310 porties friet en snacks voor het zorgpersoneel en de bewoners. Die frietjes en snacks werden in de loop van de dag afgeleverd bij Sint Oda in Overpelt. Een warm gebaar dat de bewoners en het zorgpersoneel van Sint Oda wel wisten te appreciëren.

Babette en Ronny van Friet en Zo in Kleine Brogel hebben in de loop van donderdag zo een 310 porties friet en snacks gebakken. “Het idee om de personeelsleden en de bewoners van Sint Oda te trakteren leefde al even. Want de bewoners en het zorgpersoneel, die al die tijd binnen moeten blijven, kunnen in deze Coronatijdens wel een extra steuntje gebruiken”, vertelt Babette. De frieten werden voorgebakken in de frituur en afgeleverd bij de keukendienst van Sint Oda. "Het keukenpersoneel bij Sint Oda moest enkel de frietjes nog afbakken. Samen met een smakelijke snack was dat goed voor een lach van de bewoners. Dat warme gevoel, daar doen we het voor,” besluiten Babette en Ronny.