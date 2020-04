Oppositie wil vergaderen via video-conferencing

Bocholt - Donderdagavond, vanavond, vergadert de gemeenteraad via email. Fractie 's Nieuwe Unie en Bocholt Beleeft zijn geen voorstander. De oppositie vraagt om via video-conferencing te vergaderen.

Toon Geussens (BB) vindt de argumentatie dat men Zoom niet wil gebruiken wegens mogelijke datalekken, van de pot gerukt: “Het debat kan ook gevoerd worden via de postduif, al dat is minder efficiënt. Een gemeenteraad is openbaar. In As werd via Teams vergaderd zonder enig probleem. Een besloten zitting die kan wel via e-mail.”

Raadslid Jos Claessens en Sylvia Dries (NU) verwijzen naar Genk waar men in de schouwburg vergaderde en zo de afstandsregels respecteerde: “Democratie is discussie om tot een standpunt te komen. Iedereen werkt vandaag van thuis uit via video call. De gemeente Bocholt niet? Het kan met de moderne digitale middelen.”

De gemeente volgt haar veiligheidsambtenaar en verwijst naar gemeenten die al via e-mail vergaderden. “Er kan zonder probleem een tegensprekelijk debat ontstaan dat volledig in het zittingsverslag zal opgenomen worden. Of we het voor de gemeenteraad van mei anders aanpakken? Dat is nog niet beslist,” besluit Stijn Van Baelen.