Welzijnsregio en Eerstelijnszorg werken samen

Oudsbergen / Bocholt / Bree / Peer - Welzijnsregio Noord-Limburg en de Eerstelijnszone Noord-Limburg organiseerden een bevraging naar nood aan beschermingsmateriaal bij de eerstelijnshulpverleners.

In samenwerking met de ondernemersclubs van Focus Noord doen ze zorgaanbieders in de eerste lijn een aanbod van chirurgische mondmaskers met kwaliteitscertificaat (wegwerp) en alternatieve kwaliteitsvolle FFP2-maskers. Vanaf eind deze week kunnen de maskers verdeeld worden naar organisaties/personen die hulp en/of zorg verlenen binnen de eerstelijn. Concreet gaat het over alle zorgverstrekkers binnen de eerstelijn in de meest brede zin

Ben jij een zorgaanbieder in deze regio, maar heb je geen e-mail ontvangen van Welzijnsregio of van de Eerstelijnszone en wens je meer informatie over prijzen en bestelmogelijkheden?

Neem contact op via ELZNoordLimburg@gmail.com