Kimpenhof ook getest op Corona

Oudsbergen - In het woon- en zorgoord Kimpenhof in Opglabbeek werden bewoners en personeel getest op corona. Dat gebeurde via de overheid.

Er werden zes bewoners positief getest. Bovenop één bewoner die reeds positief was. Totaal zijn er in Kimpenhof dus zeven besmettingen op een aantal van 61 bewoners. “Ook 11 personeelsleden werden getest sinds het begin van de pandemie. Er was slechts één positieve test. Geen enkel overlijden te wijten aan Covid 19”, laat Paul Vliegen, directeur van het Kimpenhof, nog weten.