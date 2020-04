Gemeenteraad via email

Bocholt - De gemeenteraad van Bocholt van 23 april vindt via email plaats. Omdat in de raadzaal de maatregelen omtrent ‘social distancing’ niet kunnen gegarandeerd worden, zal de gemeenteraad niet fysisch in het gemeentehuis plaatsvinden. De raadsleden blijven thuis en kunnen stemmen via e-mail.

Op de agenda staan onder meer de financiering van het project kmo-zone ‘Kanaal’ en de aankoop van grond voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aanleg van de nodige infrastructuur. Verder een borgstelling van 7,5 miljoen euro voor de realisatie van het bedrijvenpark en de borgstelling van 275 000 euro voor de Tennis in Bocholt.

Praktisch:

Raadsleden kunnen de dossiers van de 3 raden met alle bijlagen raadplegen in de Green Valleytoepassing. Nieuw is dat ‘informatieve vragen’ stellen kan. De schepenen en diensten trachten dan, wellicht nog voordat de raden plaatsvinden, te antwoorden op informatieve vragen. Elk raadslid kan al aangeven op welk punt hij of zij in de zitting wenst tussen te komen. Kan het raadslid komende donderdag 23 april vanaf 19u30 niet aanwezig zijn om de zittingen te volgen, gelieve dat vooraf mee te delen. De mail-communicatie verloopt steeds naar alle aanwezige leden.