St.-Kristoffelbedevaart verschoven naar 2021

Bocholt - Ook de 90ste St.-Kristoffelbedevaart en autowijding zal niet doorgaan. Het is de allereerste keer dat de autowijding en bedevaart niet plaatsvindt sinds 1931.

Op zondag 28 juni hadden ze in Bocholt groots willen uitpakken met de 90ste editie van de Kristoffelbedevaart, maar het corona-virus stak stokken in de wielen. “De wijding verplaatsen naar een later tijdstip was geen optie. Bocholtse verengingen kozen er voor om hun activiteiten naar september en oktober te verschuiven. Met de kermiskoers, een oldtimermeeting, de communiefeesten en de handbal met hun Bocholter Beach Party was er al een volle agenda”, weet Nijsen. Ook de Sezoensrally zou in september of begin oktober een datum willen prikken. “Het Kristoffelteam kijkt nu naar zondag 27 juni 2021. Dan zullen we onze 90ste bedevaart groots aanpakken”, besluit Nijsen.