Ook geen bezoek bij De Voorzienigheid

Bocholt - Het Bocholter woonzorgcentrum 'de Voorzienigheid' maakt ook deel uit van Integro VZW. Ook dit woon- en zorgcentrum blijft gesloten voor bezoekers.

De Nationale Veiligheidsraad zat op woensdag 15 april 2020 samen over de maatregelen in de coronacrisis. De lockdown wordt verlengd tot 3 mei. Maar enkele maatregelen worden ook aangepast.

Zo werd er beslist dat in de woonzorgcentra iedere bewoner één bezoeker mag ontvangen. Weliswaar werd vastgelegd dat dit steeds dezelfde bezoeker moet zijn en dat de bezoeker minstens 14 dagen symptoomvrij moet zijn.

Integro VZW is verrast door deze beslissing. We hebben het gevoel dat al onze inspanningen van de afgelopen weken, hiermee mogelijks ondergraven worden. De woonzorgcentra bevinden zich momenteel in een nog erg fragiele fase van de corona-crisis. Bovendien is er momenteel niet voldoende beschermingsmateriaal voorradig om ook bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen.

We begrijpen uiteraard ook dat de huidige bezoekersregeling heel wat inspanningen vraagt van bewoners en hun familie. Het welzijn van onze bewoners is ons hoogste goed. We roepen echter op om nog even geduld te oefenen tot de corona-situatie in de woonzorgcentra rustiger is geworden. We willen eerst meer duidelijkheid en de consequenties inschatten vooraleer we onze maatregelen versoepelen.

Daarom zal binnen de woonzorgcentra van Integro VZW de huidige bezoekersregeling tot nader order ongewijzigd blijven. Geregistreerde bezoekers en bezoeken in het kader van palliatieve situaties, kunnen zoals voorheen, blijven doorgaan, in samenspraak met de campusdirectie.