Oudsbergen - Erkende sportverenigingen kunnen rekenen op 33.600 euro aan subsidies.

Elke erkende vereniging die een erfpachtovereenkomst of recht van opstal heeft met het gemeentebestuur, krijgt dezelfde ondersteuning. 300 euro per tennisterrein of 150 euro per padelterrein. Voor voetbalterreinen bedraagt de subsidie 1000 euro per kunstgrasterrein of terreinen die door het gemeentebestuur gemaaid worden. Voor terreinen die door de clubs zelf gemaaid worden bedraagt de subsidie 1.500 euro.