Oudsbergen - Vanaf vandaag, 14 april, start de bibliotheek met een afhaalsysteem in beide vestigingen. In Meeuwen en in Opglabbeek kan je een pakket boeken bestellen via email. Afhalen doe ook op afspraak. Inleveren kan via de speciale boekenbus aan de bibliotheek.

Opgelet, je kan niet zomaar boeken en andere materialen afhalen. Je moet ze eerst via email reserveren.

info: https://oudsbergen.bibliotheek.be/nieuws/afhaaldienst-de-bib