Bocholt - IBO SCOOBY- DOO is tijdens de paasvakantie open voor schoolkinderen, met name kleuter en lagere schoolkinderen en leerlingen secundair onderwijs tot 14 jaar.

De opvang is voorzien voor kinderen van wie de ouder(s) een job heeft in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie.). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin zijn eveneens welkom.

Rekening houdend met de richtlijnen van Kind & Gezin zorgen de begeleidsters ervoor dat de kinderen in deze Corona-tijd een fijne paasvakantie kunnen beleven.

Info gemeente Bocholt