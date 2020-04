Lente in Coronatijden

Oudsbergen - Het dichterstalent van de Opglabbeekse Ria Baeten laat inzien waarom kleine dingen belangrijk zijn tijdens deze corona crisis.

Zaterdagochtend

De lente is in het land

Ik wil lopen hand in hand

En samen naar het strand

Ik wil reizen naar een ander land

Zelfs mijn festivals zijn al gepland

Was er toch maar niks aan de hand

Maar ik hoor de vogeltjes fluiten

En de was hangt buiten

De bomen groeien

En de bloemen bloeien

Laten we dus niet zeuren als oude wijven

Maar voorlopig in ons kot gaan blijven

©Ria

#OudsbergentegenCorona