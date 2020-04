Oudsbergen / Bocholt / Bree - Code oranje, betekent dat er nu verhoogd brandgevaar is in de natuur. Gelieve daarom niet te roken als je gaat wandelen of fietsen in bos en in de natuurgebieden.

Fijn dat je met dit mooie weer massaal de natuurgebieden kan in trekken. Let erop je hond steeds kort aangelijnd te houden. Daarmee bescherm je de natuur, andere bezoekers en je hond zelf. Vele dieren broeden in dit seizoen op de grond. Zij hebben àltijd nood aan de afstandsregels die wij mensen nu strikt toepassen, respecteer dit bij ieder bezoek aan de natuur.

Er zijn verschillende hondenlosloopzones in Duinengordel waar je hond zich kan uitleven zonder leiband. Zo houden we samen de natuur veilig en toegankelijk voor iedereen.

