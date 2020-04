Koop in Oudsbergen.be

Oudsbergen - Unizo Oudsbergen en het gemeentebestuur ontwikkelden samen met Publilemon een online ondernemersplatform ‘Koop in Oudsbergen’.

“De lokale ondernemers met een afhaal- of leveringsdienst of webshop, kunnen hun openingsuren en afhaalmogelijkheden en andere informatie laten publiceren op www.koopinoudsbergen.be. Zo blijven onze inwoners op de hoogte over het aanbod van de verschillende handelszaken en bedrijven in Oudsbergen”, zegt Benny Spreeuwers, schepen van Lokale Economie. Petra Gielen en Dieter Van Loon van Unizo Oudsbergen verwijzen graag naar de website www.koopinoudsbergen.be