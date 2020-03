Een leven van delen en dienen

Oudsbergen - Treike Paulussen uit Opglabbeek werd 100 jaar. Een leeftijd die normaal gesproken groots gevierd zou worden maar waar nu, met de aangescherpte coronamaatregelen, wat aanpassingen voor nodig waren. Er was een klein feestje aan het woon en zorghuis in Lanaken. Daar hadden de familieleden verzameld aan het raam om hun gelukwensen over te maken.

Gertrude ‘Treike’ Paulussen woonde tot haar 99ste helemaal zelfstandig. Gertrude was gehuwd met Albert Goossens, samen kregen ze zeven kinderen en die zijn allen nog in leven. Die zeven kinderen zorgden op hun beurt voor zeventien kleinkinderen en vierentwintig achterkleinkinderen.

“Haar leven is gekenmerkt door positiviteit en vooral niet bij de pakken blijven zitten. Moeder was altijd bezig, met haar huishouden, nadien met de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Klagen heeft ze nooit gedaan, ook niet in de huidige omstandigheden”, vertelt zoon Jacky “Kwam je op bezoek dan stond er altijd taart en drank klaar, voor iedereen en weigeren was geen optie”.

Met Treikes gezondheid gaat het in de gegeven omstandigheden goed. “Eind november na een val, kwam ze in het ziekenhuis en het rusthuis terecht waar ze tot eind maart zou revalideren. Maar ondertussen is het Coronavirus opgedoken, met alle gevolgen van dien”.

Treike leest weinig, kijkt nooit naar de TV. “Het enige waar ze naar uitkijkt en van geniet is bezoek. Momenteel is dat enkel het verplegend personeel. We hebben wel dagelijks telefonisch contact met haar”, besluit Jacky.

Het gemeentebestuur moet voorlopig ook wachten met het overmaken van felicitaties. “Na de Coronacrisis volgt zeker nog een bezoek met de gelukwensen van het Oudsbergse gemeentebestuur”, belooft eerste schepen Benny Spreeuwers.