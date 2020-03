Napoleonsdijk en Kempenstraat afgesloten

Bocholt - Vanaf zondagmiddag werden de grensovergangen op de Napoleonsdijk en de Kempenstraat op vier plaatsen afgesloten. Burgemeester Stijn Van Baelen stelt voor om bij de grenscontroles de inzet van Douane accijnzen te overwegen.

De kleine grensovergangen op het grondgebied van Bocholt zijn ook afgesloten. “Enkel de grensovergangen op de grotere wegen naar de grens, zoals de Lozenweg en de Weerterweg, blijven geopend. De politie voert hier extra controles uit”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen (VIA).

Op de Napoleonsdijk in Kreyel en ook de Kempenstraat in Lozen werden de grensovergangen fysiek afgesloten met betonblokken en nadarhekken. Burgemeester Van Baelen ziet dat politie Carma de grote grensovergangen controleert: “Het grensverkeer hoort immers over de Lozenweg en de Weeerterweg te gebeuren.” Van Baelen stelt voor om de politiediensten die overbelast zijn, bij te staan: “Mogelijk kan men de diensten van douane en accijnzen mee inschakelen om extra controles uit te voeren in kader van hun opdracht.”

Het gemeentebestuur raadt grensarbeiders aan om een attest in de wagen te leggen om aan te kunnen tonen dat men in het buitenland werkt.