Oudsbergen vergadert digitaal

Oudsbergen - De gemeenteraad van Oudsbergen heeft maandagavond een 20 tal dringende agendapunten digitaal behandeld. Niet dringende agendapunten werden uitgesteld. “De huidige gezondheidscrisis heeft zware economische repercussies. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken en een economische relance te bespoedigen, heeft de gemeenteraad beslist een aantal punten digitaal behandelen”, zegt Lode Ceyssens, burgemeester

De gemeenteraadsleden mochten gisteren uitzonderlijk en vanuit hun zetel de gemeenteraad volgen en bespreken. Ook vanavond en woensdagavond zal de gemeentraad digitaal vergaderen. “Als we dat niet doen, dreigen vergunningen vast te lopen, kan de werking van onze verenigingen in het najaar verstoord worden of dreigt de bouw van onze nieuwe technische dienst vertraging op te lopen", zegt Lode Ceyssens.

Hiervoor werd er speciaal een systeem ontwikkeld waardoor iedereen van thuis uit digitaal zijn persoonlijke stem kan uitbrengen.

De digitale vergadering verliep via e-mail. “De raadsleden hebben maandagavond per e-mail hun vragen en opmerkingen over de verschillende agendapunten doorgestuurd. Dinsdagavond, vanavond tussen 20 en 21 uur, ontvangen ze de antwoorden op hun vragen, zodat er woensdagavond na een laatste repliek digitaal gestemd kan worden", verduidelijkt Lode Ceyssens.

Dinsdagavond krijgen alle vragen en bemerkingen een antwoord, woensdag volgt er nog een afsluitend een digitaal debat en ten slotte volgt de stemming. Na afloop wordt de digitale werking geëvalueerd. Als de corona maatregelen nog in april van kracht zijn zal de gemeenteraad van april ook op deze manier plaatsvinden, en op dezelfde manier vergaderd worden.