Escape Run 2020 afgelast

Genk / Oudsbergen / As / Bocholt / Bree / Peer - Naar aanleiding van de reeds gekende Corona omstandigheden, werd er vanuit de hogeschool UCLL Diepenbeek beslist om de geplande Escape Run 2020 af te gelasten.

De Escape Run organisatie, een stageproject van vijf studenten LO bewegingsrecreatie, neemt deze beslissing in overleg met de hogeschool UC Leuven LImburg. 'De deelnemers, toeschouwers, sympathisanten en iedereen die ons geholpen en gesteund heeft bij de organisatie van Escape Run 2020 verdient heel veel lof. Dit sportevenement dat op 26 april door zou gaan in Genk had een doel, de MS-liga Vlaanderen steunen en de deelnemers een schitterende ervaring laten meemaken ", vertelt Stijn Vanelderen, één van de vijf studenten orgainsatoren, die de opleiding LO beegingsrecreatie volgt 'Wij zouden graag iedereen willen bedanken die ons heeft gesteund in de ontwikkeling van dit evenement. Zonder jullie hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest!'

Wie zich reeds heeft ingeschreven en betaald, wordt volledig vergoed. Team Escape Run zal iedereen contacteren via e-mail.