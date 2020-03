Oudsbergen - Alle gemeentelijke activiteiten tot eind april worden geannuleerd. Wie tickets heeft gekocht of zich al had ingeschreven, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht voor een terugbetaling. De huidige corona-maatregelen lopen momenteel tot aan de paasvakantie. Aangezien er in april nog heel wat activiteiten op het programma stonden, besloot het gemeentebestuur om nu al de knoop door te hakken en zo duidelijkheid te bieden aan deelnemers, lesgevers en organisatoren.