Open Oudsbergen niet naar gemeenteraad

Oudsbergen - Na rijp beraad heeft fractie Open Oudsbergen beslist om aanstaande maandag niet aanwezig te zijn op de gemeente- en OCMW raad. “In deze uitzonderlijke coronatijden, waar volksgezondheid primeert, dient te worden gezocht om bestuursbeslissingen die geen uitstel verdragen toch op een democratische wijze te kunnen laten nemen. Onze fractie verontschuldigt zich voor beide zittingen. Uiteraard zijn wij bereid om op een constructieve manier te participeren”, zegt fractieleider Jan Schonkeren.

Nu elke burger opgeroepen wordt om zich rigoureus te houden aan een aantal verregaande verplichtingen om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen, vinden ze het bij Open Oudsbergen niet aangewezen aanwezig te zijn in een ruimte met meer dan 27 personen afkomstig uit verschillende clusters. “De toepassing van maatregelen in het kader van de “social distancing”, zelfs de volledige desinfectering van al het meubilair en materialen in de vergaderruimte geven geen zekerheid op niet besmetting. Social distancing vormt naar onze mening eveneens een belemmering voor onderling overleg tussen de leden van de fractie”, zegt Jan Schonkeren. Open Oudsbergen laat zich om die reden voor beide zittingen verontschuldigden.