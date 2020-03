Wereldwinkel sluit tijdelijk de deuren

Oudsbergen / As - Naar aanleiding van het advies van de regering en de maatregelen inzake Corona, sluit ook de Wereldwinkel in Opglabbeek voorlopig haar deuren tot en met vrijdag 3 april. Bestellen via de website, leveren aan huis en afhalen op afspraak dat kan wel nog.

"De veiligheid van onze klanten en vrijwilligers is onze eerste prioriteit. We volgen de situatie op de voet en hopen je binnenkort weer tijdens de gebruikelijke openingsuren te kunnen bedienen".



Voor vragen of dringende leveringen.

Wereldwinkel 0494 37 59 34

Je kan ook bestellen via : owwopglabbeek@gmail.com

.