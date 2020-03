Grasdallen verstevigen wegkanten Verlorenstraat

Oudsbergen - In de Verlorenstraat in Gruitrode rijden regelmatig vrachtwagens en tractoren in de berm, veroorzaken zo putten en vervuilen de straat met zand en modder. In overleg met de bewoners legt de gemeente nu grasdallen aan naast de beide wegkanten. Op die manier wordt de rijweg iets breder en de berm naast de weg niet meer beschadigd door het zware verkeer. Goed nieuws voor de fietsers die binnenkort veiliger kunnen fietsen.

Tijdens de aanleg kunnen fietsers altijd in de straat blijven rijden. Voor het autoverkeer is er hinder, chauffeurs kunnen de Verlorenstraat altijd langs één richting in- en uitrijden.