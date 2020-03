Carnaval en De Kleine Artiest

Bocholt - Het komende weekend trekt de carnavalstoet in Kaulille uit en op het zelfde moment is er ook de organisatie van De Kleine Artiest in GC De Kroon. Voor de kinderen een uitgelezen kans om van beide kindvriendelijke organisatie 's te genieten.

Wegens het voorspelde stormweer kon op zondag 23 februari jl. de carnavalsstoet van de Kauliller Poederladers jammer genoeg niet uittrekken. Die zal doorgaan op zondag 8 maart. In overleg met alle betrokken partijen zullen er twee evenementen - zowel de ‘Kleine Artiest’ als de ‘carnavalsstoet’ - samen plaatsvinden.

Het parcours van de carnavalsstoet van De Poederladers wijzigt lichtjes: de stoet start om 14u11 op het Nevenplein en trekt vervolgens via Kaulillerdorp, Saffraenbergstraat, Koedriesstraat, Ringlaan, Pastoor Langensstraat, Raakstraat, Fabriekstraat en Kaulillerdorp om het Nevenplein te ontbinden. Er is een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer van 13u00 tot 18u00.

Gelijktijdig organiseert de gemeentelijke dienst Vrije Tijd voor de zesde plezante kindernamiddag ‘De Kleine Artiest op verkenning’. Kinderen krijgen hier de mogelijkheid om vanaf 13u30 in GC ‘de Kroon’ deel te nemen aan verschillende kunst- en knutselworkshops onder begeleiding van lokale verenigingen en kunstenaars.

Ouders en bezoekers aan de carnavalstoet parkeren hun auto best op de parking aan het kerkhof, op de extra parkeerplaatsen in de Molenstraat, langs Kaulillerdorp, aan sporthal ‘de Steenakker’ en eventueel aan het voetbalplein en in de Jasperslaan. Van daar kan je al wandelend via de Kleine Molenstraat naar het centrum van Kaulille.