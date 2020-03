Erfgoed in stand houden

Oudsbergen - Op de lijst van het onroerend erfgoed in Oudsbergen staan er een vijftiental kapellen. Enkele zijn al erkend als beschermd monument, andere zijn in privé eigendom. "Of de gemeente een inspanning kan doen om dit erfgoed van verder verval te weerhouden", wilde Jan Schonkeren weten (OO). Sint Brigidakapel Gruitroderbaan Sint Antoniuskapel Genitsstraat Onbekend Kapelletje in de Akkerstraat Een opfrissingspoetsbeurt zou voor sommigen volstaan. Anderen hebben nood aan lik verf of een ontmossing. En wellicht dringt zich hier of daar ook een wat grondigere opknapbeurt op.

Sinds 2019 is er een inventaris. "Op deze lijst bevinden zich ook 15 kapellen, in eigendom van en verspreid over Oudsbergen. Het merendeel van de kapellen wordt onderhouden door onze eigen technische dienst, samen met buurtbewoners of verenigingen zoals een heemkundige kring of een schutterij. Vaak beheren zij de sleutel en stellen zij op regelmatige basis de kapel open. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de kapel in de Groenstraat aan Tievishoeve en de Kapel op de Weg naar Dorne", wist schepen Marco Goossens (CD&V).

De technische dienst zorgt voor het groenonderhoud. Grotere herstellingen als gevolg van slijtage of in geval van vandalisme worden door de technische dienst hersteld. "Een voorbeeld is het plaatsen van een nieuw raam in glas-in-lood in de kapel in de Kerkstraat in Wijshagen", zegt schepen Goossens (CD&V).

Voor een beschermde kapel wordt een beheersplan opgesteld en subsidie aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. "Zo werd in 2019 de Sint-Willibrorduskapel (Muisvenstraat) in Gruitrode volledig gerestaureerd en is er een beheersplan voor de Sint-Brigidakapel (Gruitroderbaan) in Meeuwen", zegt schepen Plessers (CD&V).

Het onderhoud van kapellen in privé handen gebeurt door de eigenaars. De gemeente Oudsbergen voorziet niet in een gemeentelijke subsidie voor het onderhoud en instandhouding van waardevol niet beschermd klein historisch erfgoed. Die subsidie wordt voorzien door de Provincie Limburg. Een subsidie aanvragen bij de Provincie kan maximaal 60 % van de kosten genereren met een maximumbedrag van 12.000 euro. Hiervoor dient de kapel op een publiek toegankelijke locatie te liggen, er moet een advies zijn van monumentenwacht en moet de renovatie binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd worden.