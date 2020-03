Audioverslag gemeenteraad

Oudsbergen - Het is voor de algemeen directeur quasi onmogelijk is om tussenkomsten van raadsleden of van het college van burgemeester en schepenen uitgebreid op te nemen in de zittingsverslagen. Dat zegt de N-VA fractie. N-VA vraagt nu een audio opname te voorzien in afwachting van de eventuele installatie van live streaming. "Het is belangrijk dat burgers worden geïnformeerd over de tussenkomsten van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad", zegt de N-VA fractie.

"We vragen een audio-opname te voorzien van de raadszittingen, in afwachting van de offerte en eventueel installatie van audiovisuele opnames met livestreaming. Daarvoor dient het huishoudelijk reglement aangepast te worden", aldus Gijbels.

Het schepencollege kreeg in de loop van februari een vraag van Het Belang van Limburg om te bekijken of het mogelijk is tijdens de gemeenteraden audio-opnames te voorzien of livestreaming. "We wachten de resulaten van dit overleg af," zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).