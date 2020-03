Oudsbergen - Door een werfzone aan de kerk van Opglabbeek centrum worden de mindervalide parkeerplaatsen ingenomen door de aannemer. "Mindervaliden parkeren nu voor de Ichter en moeten te voet of met rolstoel de helling op. Dat is erg moeilijk", stelde Frieda Gijbels (N-VA) vast. N-VA fractie vraagt een tijdelijke oplossing voor zodat mindervaliden toch korter aan de kerk kunnen parkeren.

Schepen Marco Goossens (CD&V) had hetzelfde signaal al opgepikt en heeft een oplossing: "De nodige materialen zijn besteld en de implementatie van de oplossing staat gepland.Op basis van die vereiste minimumbreedte kunnen we in de strook voor de kerk slechts één parkeerplaats voor mindervaliden voorzien. Dat is op het gedeelte waar de ruimte tussen de RVS-paaltjes het breedst is".

Dit impliceert wel een probleem voor strooien bij gladheid. "Omdat we aan de kerk maar één extra plaats kunnen creëren, zullen we ook de tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden aan den Ichter behouden. Op die manier is er een alternatief om te parkeren als de parkeerplaats voor de kerk bezet is", besluit Goossens.