Bocholt - Alle carnavalisten zijn aan het aftellen naar het carnavalsweekend, maar eerst is er deze middag nog de grote kinder carnavalsstoet in Bogget en in Kaulille.

Dit weekend, zondag in Kaulille en maandag in Bogget, regeert Prins carnaval. Wie met de carnavalsprins het carnaval wil meevieren kan zich deze middag al even komen opwarmen in Bocholt en in Kaulille. Daar trekken de leerling carnavalisten van alle lagere scholen door de straten.