Foundation zet levenswerk pater Jef Hollanders verder

Oudsbergen - "De familie wil via een ‘Fondation' het levenswerk van Father Jef Hollanders in Zuid Afrika blijven ondersteunen,” zegt Veerle Hollanders. Oudsbergen kent tijdens de eerstkomende gemeenteraad het ereburgerschap toe aan Pater Jef Hollanders voor zijn jarenlange inzet in Zuid Afrika.

De pater, lid van de congregatie van de Missionarissen Oblaten van Maria, werd in Bodibe (Zuid-Afrika) vermoord in zijn pastorij en werkte sinds 1965 in Zuid-Afrika. “Een prachtig rijk land met veel armoede waar hij als enige blanke tussen de arme zwarte bevolking werkte en leefde Hij werd er op handen gedragen,” zo kon Veerle zelf vaststellen tijdens haar bezoeken aan Zuid Afrika. Zijn kerk was een ontmoetingsplaats voor de minstbedeelden. “Met pater Pieter probeerde onze oom kinderen die het financieel niet breed hadden te ondersteunen en hen via het onderwijs een toekomst uit te laten bouwen,” aldus nog Veerle.

De familie wil de band met de projecten van pater Jef bestendigen en gelijktijdig de projecten van collega Oblaat Pieter Peeraer blijven steunen. “Dat doen we via de foundation. Het geld van de foundation gaat onder meer naar onderwijs en een soepkeuken waar kinderen, van ouders die het financieel niet breed hebben, een warme maaltijd aangeboden krijgen”, verduidelijkt Veerle.

Wil je Foundation pater Jef Hollanders in Zuid Afrika steunen, dat kan via rekeningnummer: Peeraer Pieter BE 42 7310 1338 4254