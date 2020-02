Bocholt - De klimaatverandering: we hebben er allemaal al wel van gehoord. Maar wat betekent dit nu voor de natuur?

Welke invloed heeft klimaatverandering op flora, fauna en mensen? Om de effecten van extreme droge en natte perioden te milderen, leggen we klimaatbuffers aan in Kempen~Broek. Wat zijn klimaatbuffers? Hoe werken ze? Je komt er alles over te weten tijdens deze klimaatwandeling met gids op 23 februari.

Tijdstip: 14u.-16u.

Vertrekplaats: Infobord Parking Smeethof, Smeetshofweg 1, Bocholt

Prijs: € 2 per persoon of € 5 per gezin