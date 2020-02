Oudsbergen - Voor drie straten is er ‘voorlopig’ een nieuwe naam: Hagensbeemdstraat, Lange Voorstraat en Boshofweg. De gemeenteraad bevestigde de Kolisstraat en Sompenstraat in de KMO-zone in Meeuwen. Voor drie nieuwe straatnamen is er een voorlopige goedkeuring.

Heemkring Glatbeke stelt Hagensbeemdstraat voor, voor de verkaveling tussen de Hoekstraat en de Reyndersstraat. De verkaveling aan de Langstraat wordt Lange Voorstraat in plaats van Bieskenskapelstraat. Boeren die een akker ploegen, creëren immers een lange ‘voor’. De eigenaars van de verkaveling aan de Dreesstraat stellen Boshofweg voor. Verwijzend naar de bijnaam Bos die hun familie al generaties lang draagt en omdat de verkaveling in hun ‘hof’ werd vergund. De gemeenteraad wint eerst advies in bij de cultuurraad en start een openbaar onderzoek.