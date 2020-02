Bocholt - Kiwanis Kristoffel Bocholt organiseert zaterdag 29 februari haar jaarlijks sponsorevenement in De Damburg. Deze 'Extra Night Time' is een ontmoetingsmoment en een schitterende fuif waarvan de opbrengst integraal naar de projecten gaat ten voordele van het welzijn van kinderen.

De feestlocatie is de VIP-ruimte ‘Extra Time’ in sportcomplex ‘de Damburg’ in Bocholt. Het evenement is toegankelijk voor iedereen.

Bij voorkeur vooraf inschrijven via de facebookpagina van Kiwanis Bocholt, via inschrijving@kiwanis-bocholt.be of via een kiwanislid.

Voor meer info kan je terecht Michel Schelfhout | 0498 31 70 58

Zaterdag 29 februari SC ‘de Damburg’ Extra Time vanaf 21u30! Inkom bedraagt 12 euro.