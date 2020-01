Bocholt - Is het leuk wonen in jouw buurt? Kun je veilig fietsen in jouw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over de voorzieningen en diensten in Bocholt? De gemeente roept zoveel mogelijk Bocholtenaren op om deel te nemen aan de bevraging.

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat je denkt over je gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging ‘Gemeente- & Stadsmonitor’. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dat zal gebeuren via een brief met een link naar de online vragenlijst.



Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging ‘Gemeente- & Stadsmonitor’ is een uniek onderzoek dat in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om jouw mening te geven over de thema’s die in Bocholt belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op één van de 7.500 geschenkbonnen van € 12,00.



Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. Voor meer uitleg kun je vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kun je nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen.