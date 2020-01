Bocholt - Ignace Schops, natuur- en milieubeschermer, deskundige op gebied van biodiversiteit en landschapszorg en bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen, geeft een boeiende lezing over het veranderd klimaat en de impact ervan op onze toekomst. Hoe moeten we het tij keren en wat kunnen we persoonlijk doen om klimaatvriendelijk te leven? Het klimaat in ieder van ons heeft de kracht van verandering!

De lezing gaat door op 13/02/20 van 20:00 tot 22:00



