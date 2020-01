Minder plastiek gebruiken

Bocholt - Plastiek is overal. Verpakkingsplastiek en plastieken spullen die na eenmalig gebruik in de vuilnisbak belanden. Een regelrechte verspilling van kostbare grondstoffen. Bovendien komt heel wat plastiekafval op straat en in onze waterwegen terecht, waar ze niet of nauwelijks afbreken. Het kan anders.

'In samenwerking met Bibliotheek Bocholt en de gemeente zoeken we naar oplossingen en geven we tips voor minder plastiek te gebruiken.Gelijktijdig krijg je inzcicht in de beschikbare alternatieven.'



Datum: 07/02/20 van 20:00 tot 22:00

Info: 089 20 19 75 of bib@bocholt.be