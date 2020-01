Gratis opleiding Gemachtigde Opzichter

Bocholt - Draag ook uw steentje bij aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, en volg de cursus gemachtigd opzichter. Samen met de lokale politie en de gemeenten organiseert de provincie Limburg voor de tiende keer een provinciale opleiding tot gemachtigd opzichter.

Heel wat kinderen gaan te voet of met de fiets naar school. Gemachtigd opzichters laten dit vlot en veilig verlopen. Bovendien helpt de gemachtigde opzichter de verkeersdrukte op de schoolroutes en in de schoolomgeving te verbeteren. Na een theoretische en praktische opleiding krijg je een machtiging van de burgemeester en een volledige uitrusting. De opleiding en de uitrusting zijn gratis. Er zijn o.a. theoretische opleidingen in Peer en Bree. De praktische opleiding gebeurt in principe in het eigen dorp.



Schrijf je in uiterlijk tot 2 februari 2020.