Hoe composteren en tuinieren?

Oudsbergen / Bocholt / Bree / Peer - Ben je begaan met het leefmilieu en je weet niet goed hoe je dit kan vertalen in toepassingen die wel degelijk een impact kunnen creëren in je leefomgeving en je tuin? Volg dan de cursus rond de biologische kringloop.

De vorming bestaat uit zes interactieve sessies en een dag praktijk op locatie. Onder meer voedselverlies, grasbeheer, snoeihoutverwerking, vaste planten, kippen, thuiscomposteren en compost gebruik wordt besproken en toegelicht.

De vorming wordt georganiseerd door Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met je gemeentebestuur, Limburg.net en Vlaco vzw.



Inschrijven en info: annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be



Locaties en datums:

- Dinsdag 10 maart: Bree, stadhuis, Kim Clijsterszaal (2e verdiep), Vrijthof 10 te 3960 Bree.

- Donderdag 12 maart: Maaseik, CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 te 3680 Maaseik.

- Dinsdag 17 maart: Kinrooi, gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi.

- Donderdag 19 maart: Bocholt, Het Parochiehuis zaal 2, Kerkplein 11, 3950 Bocholt.

- Dinsdag 24 maart: As, Technische Dienst, Ambachtslaan 17 te 3665 As.

- Donderdag 26 maart: Oudsbergen, Den Ichter, zaal B, Gildenstraat 16 te 3660 Oudsbergen.

- Praktijksessie: Hasselt domein Kiewit of CJP Londerzeel.