Oudsbergen - De veiligheid van kinderen op weg naar school is belangrijk. Wil je ook gemachtigd opzichter worden? Volg dan een opleiding gemachtigd opzichter en help schoolkinderen om veilig over te steken op drukke verkeerspunten in Oudsbergen.

Info & inschrijven: http://bit.ly/30ORgBR