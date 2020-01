Woon- en zorgzone Opglabbeek

Oudsbergen - Wil jij meer weten over de plannen voor de nieuwe woon- en zorgzone achter het gemeentehuis in Opglabbeek en de Aldi-site in het centrum van Opglabbeek. Op 10 februari kan je de plannen inkijken.

Enkele jaren geleden werd de Aldi aan de Weg naar Zwartberg afgebroken en op dezelfde locatie een nieuwbouw gebouwd. Er zijn geen uitbreidingen voorzien aan de winkelsite, door de wijzigingen moet wel het ruimtelijk uitvoeringsplan van het centrum worden herzien .

De infovergadering belicht verder ook de plannen voor het bouwen van een nieuwe woon- en zorgzone. Die infovergadering gaat door op 10 februari om 20 uur in den Ichter (Gildenstraat 10).

Alle info via https://www.oudsbergen.be/RUP