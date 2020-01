3100 Euro voor Boggeter Verkeskop

Bocholt - De openbare verkoop van lekkere vleeswaren, een geslacht varkentje, verse groenten, plantgoed en kleinvee. Dan spreken we over Sint Theunis en dat is jaarlijks in Bocholt niet te missen feestje. Oproeper Luc Martens en de landelijke Gilde Bocholt-Kaulille kregen een bod van op 3100 euro op hun 'verkeskop'. Brouwer Fons Martens doneerde de 'verkeskop' aan Rusthuis De Voorzienigheid. Proeven van deze prijzige kipkap dat is pas voor na het Boggeter carnaval. Dan staat er in ’t Lef naast een pintje ook kipkap op het menu.