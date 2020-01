Sint Antoniusverkoop voor het goede doel

Oudsbergen / Bocholt - Overal in Bocholt hangen er grote banners om de jaarlijkse Sint Antoniusviering te promoten. De opvallendste banner hangt aan de rotonde in Bocholt centrum. Automobilisten zijn alvast gewaarschuwd, ogen op het verkeer houden anders kan je zondag niet vlotjes bieden voor het goede doel. In Meeuwen wordt Sint Antonius reeds voor de 38ste keer gevierd. Na de misviering in de Sint Martinuskerk is iedereen welkom om te bieden in ‘t Heem.

De openbare verkoop gaat door op 19 januari na de misviering van 10u in de Sint Laurentiuskerk in Bocholt. Daarna kan je de landelijke gilde Bocholt-Kaulille volgen naar het Bocholtse parochiehuis waar de verkoop per opbod van kleinvee, vlees- en eetwaren van start gaat. De opbrengst gaat naar de goede doelen zoals, Samana Bocholt, Kaulille en Reppel. Ook wordt er speelgoed aangekocht voor de kleuterscholen van Bocholt centrum, Kreyel en Hees

In Meeuwen vieren ze de 38ste Sint Antoniusverkoop in ’t Heem na de misviering, 9u30, in de Sint Martinuskerk. Op de derde zondag van januari zorgt veilingmeester Quiri Schrooten ervoor dat de varkenskoppen, vleeswaren, pluim- en kleinvee en Mievers gebak vlot van eigenaar wisselen. De landelijke gilde kan voor de organisatie rekenen op steun van De Reengenoten, het rode kruis, de Tochtgenoten en de Samana afdelingen. De muzikanten van De Heibloem staan borg voor de muzikale noot. Opbrengst van de Sint-Antoniusverkoop gaat het goed doel.