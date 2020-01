100 euro per straatfeest

Oudsbergen - Wie in Oudsbergen een straatfeest organiseert, kan voortaan rekenen op 100 euro subsidie. “Inzetten op warme gemeenschappen en buurten door deze initiatieven een financieel duwtje in de rug te geven”, zegt Benny Spreeuwers, schepen van feestelijkheden.

Het hoeft niet om een volledige straat te gaan. “Duidelijk afgebakende delen van een straat komen in aanmerking en meerdere straten die samen iets organiseren kunnen een aanvraag indienen. Het initiatief moet door twee personen uit verschillende gezinnen worden genomen.” De subsidie kan gebruikt worden om de organisatiekosten te dekken. “Voor of uitnodigingen te bekostigen, versiering te kopen of materialen te huren. Niet om eten, drinken of cadeaus aan te kopen en ook niet om vervoerskosten te dekken.” De subsidie kan slechts één keer per jaar worden aangevraagd.

Wie in de periode voor de Vlaamse feestdag op 11 juli een straatactiviteit organiseert, kan bovendien rekenen op een tussenkomst tot 175 euro van de Vlaamse overheid.

Meer informatie daarover op www.vlaanderenfeest.eu.