Oudsbergen - In Oudsbergen gaat op maandag 3 februari een Alpha cursus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. "Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd wordt er een kort, inspirerend verhaal verteld waarna de deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen," vertelt Ria Voet.

Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat kan je via Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Oudsbergen wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom.

De cursus is gratis en vrijblijvend van 19.00 uur tot 22.00 uur in ’t Everte, Plockroy 35, 3670 Oudsbergen.

Datums: maandag 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 23/3, 30/3, 6/4 en zaterdag 14/3/2020

Organisatie: R.K. parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode, Evangelische kerk De Herberg Oudsbergen

Contact: Wijshagerkiezel 79, 3670 Oudsbergen 089 463421 en R. Voet 0474 84 77 52

Meer informatie www.alphavlaanderen.be