Wijshagense Driekoningen tellen hun geld op de rooster

Oudsbergen - Het Driekoningen zingen is een nog springlevend volksgebruik in Wijshagen. Zo gingen kinderen zaterdag verkleed als koning van deur tot deur. Ze dragen een ster of lampion, zingen een lied en halen snoep en natuurlijk 'centjes' op. “Het is een traditie ter afsluiting van de kersttijd en de Wijshagens bevolking was weer erg gul met snoep,” zegt organisator KWB Wijshagen.

'Drie koningen' is een katholieke traditie die herinnert aan de reis van de drie koningen Caspar, Balthasar en Melchior, ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Soms bakt men een koek met drie bonen erin verstopt. In Wijshagen kregen de kinderen na hun zangtocht in de kerk een warme pannenkoek en warme choco aangeboden en de papa ’s dronken natuurlijk een jenevertje. “Heel wat snoep verzameld, en dat gaan we mooi delen. Het geld gaan we nu op de rooster tellen,” lachen de Wijshagense driekoningen.