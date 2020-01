Heikieseters zetten de buutte ton weer klaar

Oudsbergen / Bocholt - “De buut of de buutteredner is een onmisbaar element binnen de carnavalsbeleving. Dus organiseren de Heikieseters vanavond een zitting, waar de tonpraters de hoofdrol spelen. Het Buuttekampioenschap gaat vanavond door in 't Heem in Meeuwen.

Het ‘buutte rednen’, oftewel tonpraten neemt misstanden uit de politiek en maatschappij stevig op de korrel. ‘Tonpraten en carnaval in Limburg’ krijgen zo een mooi podium. "Vanaf 20u11, vrijdag 3 januari, vindt onze jaarlijkse tonpraters-avond weer plaats in 't Heem. Tonpraters uit Limburg en omstreken komen daar het beste van zichzelf geven, onder muzikale begeleiding van "Hermenieke De Lustige Blazers" en dansgroep Jedagro", vertellen de Heikieseters.