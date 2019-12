Inzet op duurzaamheid

Oudsbergen - Oudsbergen keurt het belastingreglement voor de inzameling en verwerking van afval opnieuw goed. Zo komt de gemeente niet meer tussen in de afvalfactuur en gaat het vol voor duurzaamheid.

Schepen van Duurzaamheid Marco Goossens (CD&V): “We willen de afvalberg terug dringen. Via de kostprijs van afvalverwerking proberen we om onze inwoners nog beter te laten recycleren, via het principe de vervuiler betaalt. Daarnaast zijn er premies voor duurzaamheid, voor de aanleg van een groendak, de installatie van een warmtepomp of herbruikbare luiers.”

Het quotum asbest wordt opgetrokken van 200 kg naar 600 kg. Verder krijgen de bewoners het aanslagbiljet nog steeds rechtstreeks in hun brievenbus. In het voormalige Meeuwen-Gruitrode was dat al enkele jaren het geval, in Opglabbeek gebeurde dat dit jaar voor de eerste keer.

Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en bevat enkele wijzigingen ten opzichte van vorige reglement.