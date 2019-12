Bocholt - ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken in GrensPark Kempen~Broek al tien jaar aan het verbinden van natuurgebieden. Zopas is er een reuzenstap gezet op weg naar robuustere natuur. Op vier locatie 's werden wildroosters geplaatst waardoor dieren nu twee aaneengesloten gebieden van in totaal 217 hectare kunnen doorkruisen. Grote grazers kunnen er nu vrij rondtrekken en zo ontstaat er een gebied met rijke flora en fauna en een divers en open landschap.