Bocholt klaar voor sfeer- en kerstwandelingen

Oudsbergen / Bocholt / Bree / Peer - Reppel, Lozen en Kaulille zijn klaar voor de jaarlijkse sfeerwandelingen. Een moderne kerstboom siert de dorpskern in Reppel. Een van de vele sfeervolle bezienswaardigheden op de wandelroutes.

Een grote groep vrijwilligers zet jaarlijks haar beste beentje voor om van deze wandelingen een feest te maken. Ook in Lozen en Kaulille wordt er tijdens de kerstdagen gewandeld. Zo kan je op kerstdag in Kaulille terecht, vrijdag 26 december in Reppel en zaterdag 27 december in Lozen.

Info www.bocholt.be