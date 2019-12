Bocholt - Ambitieus, noemt de Bocholtse coalitie, VIA, SAMEN en N-VA, haar meerjarenplan. "Met 17,5 miljoen euro aan investeringen, zonder dat de belastingen stijgen, gaan we voor een financieel gezonde, warme en zorgzame gemeente", zegt burgemeester Stijn Van Baelen (VIA).

Lees meer in Het Belang van Limburg