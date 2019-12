Oudsbergen wint prijs sporters beleven meer

Oudsbergen - Oudsbergen kreeg van Sport Vlaanderen de award sporters beleven meer. Zo kaapt Oudsbergen al meteen een belangrijke sporterkenning weg.

“Met de #sportersbelevenmeer-campagne willen Sport Vlaanderen en de Vlaamse steden en gemeenten meer mensen aan het bewegen krijgen”, zegt Ilse Wevers, schepen van sport. “In Oudsbergen hebben we ingezet op gezinssport, natuurbeleving, G-sport, sport op het werk en maand van de sportclub. We zijn dan ook zeer blij met deze erkenning.” En nu richt Oudsbergen de blik op de toekomst. “Want uiteraard willen we in 2020 opnieuw meedingen naar deze prijzen”, stelt schepen Wevers.