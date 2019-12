Fakkeltocht en knabben voor het goede doel

Oudsbergen - De Warmste Week van Studio Brussel kan rekenen op steun van de Chiro van Opglabbeek en JH SUMO.

Tijdens de Fakkeltocht For Life gingen de Chirojongens en Chiromeisjes van Opglabbeek voluit voor het project DAIDALOS. Met een wandeltocht en onderweg lekkere soep en warme én koude dranken. Team JH SUMO organiseerde hun jaarlijkse ‘knabben’ avond in open lucht voor het project Junitas. Kortom, gezellig vuurke stook met muziek en een drankje. “Meer hoeft dat niet te zijn. Eind december organiseren we weer ‘Opglabbeek leeft’, zeker niet te missen”, vertellen ze bij JH SUMO.